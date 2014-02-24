Лавина накрыла лыжников во Франции

Лавина сошла на лыжную трассу Carline на горнолыжном курорте французского департамента Савойя, передает Lenta.ru. "Под завалом может быть погребено большое число людей", – рассказал представитель местной полиции. Точное число пострадавших пока неизвестно. На месте работают экстренные службы. Отмечается, что из-за сложных погодных условий специалистам трудно оценить толщину снежного покрова и заметить движение выживших под ним.
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Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»