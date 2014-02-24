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Лавина накрыла лыжников во Франции

7 марта 2017, вторник, 15:00 – ИА СОЧИ-24


Лавина сошла на лыжную трассу Carline на горнолыжном курорте французского департамента Савойя, передает Lenta.ru. "Под завалом может быть погребено большое число людей", – рассказал представитель местной полиции. Точное число пострадавших пока неизвестно. На месте работают экстренные службы. Отмечается, что из-за сложных погодных условий специалистам трудно оценить толщину снежного покрова и заметить движение выживших под ним.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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