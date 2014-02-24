Лавров обвинил США в "прослушке" посла России

"Американские спецслужбы рассказывали журналистам, абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушивались", – цитирует "Газета.ru" главу МИД России Сергея Лаврова.По словам министра, информация о "прослушке" Кисляка появилась в связи со скандалом вокруг советника.Дональда Трампа генерала Майкла Флинна. Лавров призвал обращать внимание на действия тех, кто "давно доказал, что пытается отслеживать любые события по всему миру, в том числе не вполне нелегитимными способами".
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Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»
Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»