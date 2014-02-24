Лесоруб расстрелял коллег и покончил с собой

Стрельбой обернулась ссора во время попойки на лесной делянке в Чердынском районе Пермского края между тремя лесорубами. В результате двое из них погибли. В разгар конфликта один из мужчин вышел на улицу. "Один из тех, кто остался в вагончике, выстрелил в него через стену и ранил оппонента. Второй выбежал на улицу, но преступник догнал его и убил выстрелом в голову", – цитирует URA.Ru представителя регионального управления Следственного комитета. После расправы злоумышленник вернулся в вагончик, где свел счеты с жизнью. Раненный через стену вагончика лесоруб был доставлен в больницу Соликамска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".
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Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»