Ляшко оставили без визы в США на десять лет

7 февраля 2017, вторник, 22:28 – ИА СОЧИ-24

Лидер Радикальной партии Олегш Ляшко рассказал, что дипломатическое представительство США на Украине аннулировало ему десятилетнюю визу в США, которую он получил перед Новым годом. "Консульский офицер сказал, что у него такие инструкции из Вашингтона", – добавил украинский политик. Он уверен, что сделано это было по политическим мотивам – якобы за слишком рьяное отстаивание интересов Украины на международной арене. Эксперты, однако, сомневаются не только в причинах, озвученных лидером Радикальной партии, но и в правдивости всей истории."Не факт, что что-то из того, о чем пишет Ляшко, произошло. Все же это может быть типичный для него ура-патриотический пиар. Быть может, он просто пытается создать у публики впечатление, что он самый большой на Украине патриот и даже с Дональдом Трампом, президентом США, не дружит", – цитирует РИА ФАН главу краинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника.Впрочем,если аннулирование визы и состоялось, то и в этом случае искать тут политическую подоплеку не стоит. "Вполне вероятно, что американцы просто подозревают его в причастности к коррупционной деятельности или экономическим махинациям. В любом случае, в США сейчас ведется активная правительственная кампания по отмену целого спектра виз. Может быть, Ляшко пострадал лишь от этого", – заметил эксперт.

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