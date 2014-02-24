Максакову единогласно исключили из "Единой России"
16 февраля 2017, четверг, 16:44 – ИА СОЧИ-24
Президиум московского отделения "Единой России" 16 февраля провел заседание по поводу членства в партии Марии Максаковой. Решение о ее исключении было принято единогласно, передает РИА Новости. Секретарь Московского отделения "ЕР" Андрей Метельский объяснил, что Максакова нарушила закон "О политических партиях", умолчав о наличии второго гражданства.
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»