Мать Олега Дерипаски доставлена в больницу с сильными болями
3 марта 2017, пятница, 10:45 – ИА СОЧИ-24
В столице госпитализирована 78-летняя Валентина Дерипаска, мать миллиардера Олега Дерипаски. Женщина с жалобами на сильную боль доставлена в одну из лучших московских клиник.После обследования у матери бизнесмена диагностировано серьезное заболевание. В настоящее время она находится в стационаре, передает Life.ru.Олег Дерипаска – председатель наблюдательного совета холдинга "Базовый элемент", генеральный директор объединенной компании "Русал". Является одним их самых богатых россиян.
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