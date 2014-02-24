Мавзолей Ленина закроют на профилактику

Памятник-усыпальницу на Красной площади закроют на профилактику. Туристы не смогут посетить Мавзолей Ленина с 16 февраля по 16 апреля, передает "Газета.ru". В течение двух месяцев специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений будут работать с забальзамированным телом Ленина, а также поменяют ему костюм. Профилактика в Мавзолее проводится раз в два года.
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»