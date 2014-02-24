Медведев назначил нового главу Росмолодежи



Судьба Самойловой оказалась в руках Порошенко сегодня, 21:01 Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что президент страны Петр Порошенко может дать российской певице Юлии Самойловой право на разовое разрешение на въезд для участия на "Евровидении", от которого ее отстранила Служба безопасности Украины (СБУ). Это возможно, если деятели мировой культуры составят коллективное письмо в ее поддержку...»

Капитан Савченко взяла курс на женственность сегодня, 20:31 Народный депутат Рады, капитан Надежда Савченко продолжает осваивать женственный стиль в одежде. Украинка появилась в парламенте в туфлях на каблуках и элегантном темном пуховике итальянского бренда...»

На северо-востоке Москвы рыбаки застряли на льдине сегодня, 20:15 На северо-востоке Москвы двое рыбаков оказались в ловушке на дрейфующей льдине..»

Обнародованы подробности смерти Гитлера сегодня, 19:59 Экс-телохранитель Адольфа Гитлера Рохус Миш поведал о подробностях смерти фюрера на страницах своей книги "Последний свидетель Гитлера". Она впервые вышла на английском языке и теперь станет достоянием более широкого круга читателей по всему миру...»