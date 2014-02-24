Мэр Рима попала в больницу

Мэр Рима Вирджиния Лучи находится в одной из больниц города, передает итальянское новостное агентство ANSA. Согласно опубликованному отчету врачей из клиники святого Филиппа Нери, состояние политики явно улучшается, однако ей предстоит провести по меньшей мере несколько часов под наблюдением врачей. Были проведены все требующиеся диагностические и клинические тесты. подчеркнули специалисты. Подробностей о причинах госпитализации Вирджинии Лучи не раскрывается. В результате ей пришлось отменить пресс-конференцию на Капиталийском холме. Кроме того, мэр Рима также не сможет встретиться со своими сторонниками, как это планировалось ранее.
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Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»
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