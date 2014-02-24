ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Мэр Рима попала в больницу

24 февраля 2017, пятница, 16:14 – ИА СОЧИ-24


Мэр Рима Вирджиния Лучи находится в одной из больниц города, передает итальянское новостное агентство ANSA. Согласно опубликованному отчету врачей из клиники святого Филиппа Нери, состояние политики явно улучшается, однако ей предстоит провести по меньшей мере несколько часов под наблюдением врачей. Были проведены все требующиеся диагностические и клинические тесты. подчеркнули специалисты. Подробностей о причинах госпитализации Вирджинии Лучи не раскрывается. В результате ей пришлось отменить пресс-конференцию на Капиталийском холме. Кроме того, мэр Рима также не сможет встретиться со своими сторонниками, как это планировалось ранее.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 16:29
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги

Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»

сегодня, 16:14
Мэр Рима попала в больницу

Мэр Рима Вирджиния Лучи находится в одной из больниц города, передает итальянское новостное агентство ANSA..»

сегодня, 15:45
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии

Террорист-смертник на заминированном атаковал контрольно-пропускной пункт бойцов Сирийской свободной армии в пригороде города Эль-Баб, передает Lenta.ru..»

сегодня, 15:15
Когда Эрдоган приедет в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву 9 марта для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости..»

сегодня, 15:01
Обаму отправляют на выборы президента Франции

Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии...»

сегодня, 14:44
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы

На улице Генерала Белова на юге Москвы между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них погиб..»

сегодня, 14:30
Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, передает ТАСС..»

сегодня, 13:45
Ученый выжил после падения в жерло вулкана

Чтобы исследовать действующий вулкан Масая 60-летний аргентинский вулканолог Родольфо Альварес прибыл в Никарагуа..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 16:29
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги

Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»

сегодня, 16:14
Мэр Рима попала в больницу

Мэр Рима Вирджиния Лучи находится в одной из больниц города, передает итальянское новостное агентство ANSA..»

сегодня, 15:45
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии

Террорист-смертник на заминированном атаковал контрольно-пропускной пункт бойцов Сирийской свободной армии в пригороде города Эль-Баб, передает Lenta.ru..»

сегодня, 15:15
Когда Эрдоган приедет в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву 9 марта для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости..»

сегодня, 15:01
Обаму отправляют на выборы президента Франции

Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии...»

сегодня, 14:44
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы

На улице Генерала Белова на юге Москвы между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них погиб..»

сегодня, 14:30
Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, передает ТАСС..»

сегодня, 13:45
Ученый выжил после падения в жерло вулкана

Чтобы исследовать действующий вулкан Масая 60-летний аргентинский вулканолог Родольфо Альварес прибыл в Никарагуа..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.