Минимальную цену на водку хотят поднять

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину пересмотреть минимальную розничную цену на водку. По его мнению, бутылка объемом 0,5 литра должна стоить 219 рублей вместо предложенных ведомством 205, пишет газета "Известия".В начале февраля Минфин обнародовал проект об увеличении минимальной розничной стоимости водки на 8% – до 205 рублей за пол-литровую бутылку. Предполагалось, что минимальная отпускная цена емкости того же объема составит 173 рубля, оптовая – 178 рублей.
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»