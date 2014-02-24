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Министр Орешкин пугает долларом по 72 рубля

6 апреля 2017, четверг, 20:30 – СОЧИ-24


Глава Министерства экономического развития России
Максим Орешкин
озвучил пугающие прогнозы по долгосрочному ослаблению российской национальной валюты. В 2017 году, согласно прогнозам ведомства, среднегодовая стоимость доллара составит 64,4 рубля. В 2018 году этот паоказатель дойдет до 69,8 рубля, в 2019 году – до 71,2 рубля, а к 2020 году стоимость одного доллара достигнет отметки в 72,7 рубля, передает газета "Известия". "Мы считаем текущий момент для компаний-импортеров и для населения, которое готовится к зарубежным поездкам, очень выгодным периодом для покупки иностранной валюты", – заметил Максим Орешкин. Отметим, на данный момент стоимость доллара составляет порядка 57 рублей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности, не смог обойти тему России..»

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В Индии найден воспитанный обезьянами ребенок

Сотрудник индийской полиции Суреш Ядав во время дежурного обхода территории заповедника Катарниагхат в штате Уттар-Прадеш на севере страны обнаружил восьмилетнюю девочку, которая жила в стае диких обезьян, передает Lenta.ru..»

сегодня, 21:43
Московского врача жестоко убили в собственной квартире

Обезображенное тело врача одной из столичных клиник Владимира Бабаева было обнаружено в его собственной квартире на востоке Москвы, передает Life.ru..»

сегодня, 21:29
В метро Москвы произошел сбой из-за пассажира

Движение поездов в Московском метрополитене по Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии от станции "Пушкинская" в сторону "Планерной" было нарушено из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичной подземки.Благодаря слаженной работе служб метро движение удалось оперативно восстановить..»

сегодня, 21:14
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