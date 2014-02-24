ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Молдавия внезапно отзывает посла из России

1 марта 2017, среда, 18:43 – ИА СОЧИ-24


Высшее политическое руководство Молдавии приняло решение отозвать посла из России. Соответствующий документ был направлен на подпись президенту страны.О причинах решения не сообщается, передает "Газета.ru". В России пока никак не отреагировали на отзыв посла.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:59
В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом

В городе Риверсайд (штат Калифония) самолет упал на жилой дом..»

сегодня, 19:58
Чиновники в России стали больше зарабатывать

Росстат опубликовал данные о зарплатах российских чиновников. За год госслужащие стали зарабатывать на 4% больше...»

сегодня, 19:46
Мединский в четвертый раз станет папой

Судя по всему, в семье министра культуры России Владимира Мединского скоро ожидается пополнение. Его жену Марину заметили на светском мероприятии с заметно округлившимся животом...»

сегодня, 19:13
Порошенко опозорился перед всей Европой

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»

сегодня, 18:46
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»

сегодня, 18:43
Молдавия внезапно отзывает посла из России

Высшее политическое руководство Молдавии приняло решение отозвать посла из России..»

сегодня, 18:14
Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры

Правительственная армия Сирии выбила террористов запрещенного в России "Исламского государства" с горной гряды недалеко от города Пальмира..»

сегодня, 17:59
Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар

Национализация предприятий в Донбассе нанесла Киеву сокрушительный экономический удар. Так эксперты комментируют введение внешнего управления украинскими компаниями в ДНР и ЛНР...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:59
В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом

В городе Риверсайд (штат Калифония) самолет упал на жилой дом..»

сегодня, 19:58
Чиновники в России стали больше зарабатывать

Росстат опубликовал данные о зарплатах российских чиновников. За год госслужащие стали зарабатывать на 4% больше...»

сегодня, 19:46
Мединский в четвертый раз станет папой

Судя по всему, в семье министра культуры России Владимира Мединского скоро ожидается пополнение. Его жену Марину заметили на светском мероприятии с заметно округлившимся животом...»

сегодня, 19:13
Порошенко опозорился перед всей Европой

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»

сегодня, 18:46
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»

сегодня, 18:43
Молдавия внезапно отзывает посла из России

Высшее политическое руководство Молдавии приняло решение отозвать посла из России..»

сегодня, 18:14
Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры

Правительственная армия Сирии выбила террористов запрещенного в России "Исламского государства" с горной гряды недалеко от города Пальмира..»

сегодня, 17:59
Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар

Национализация предприятий в Донбассе нанесла Киеву сокрушительный экономический удар. Так эксперты комментируют введение внешнего управления украинскими компаниями в ДНР и ЛНР...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.