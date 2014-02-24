Молдавия внезапно отзывает посла из России

Высшее политическое руководство Молдавии приняло решение отозвать посла из России. Соответствующий документ был направлен на подпись президенту страны.О причинах решения не сообщается, передает "Газета.ru". В России пока никак не отреагировали на отзыв посла.
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»