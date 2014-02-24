Молния ударила в два самолета в небе над Стамбулом
17 марта 2017, пятница, 21:15 – ИА СОЧИ-24
В небе над Стамбулом молния поразила два лайнера, которые готовились к посадке в аэропорту имени Ататюрка. Несмотря на инцидент оба самолета благополучно приземлились, передает НСН.В результате происшествия никто не пострадал. О повреждении лайнеров не сообщается.
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Глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) с трибуны Верховной рады призвал граждан страны поголодать ради "победы над Россией". Об этом он заявил на очередном заседании украинского парламента...»