Молния ударила в два самолета в небе над Стамбулом



Додон загладил вину перед Путиным сегодня, 19:31 Президент Молдавии Игорь Додон привез в подарок Владимиру Путину несколько ящиков дорогого, выдержанного вина. На встрече с российским президентом в Москве молдавский лидер предложил обсудить недавний досадный случай дипломатического демарша...»

Как выжить в информационной войне сегодня, 19:14 В Москве завершил свою работу двухдневный международный форум "Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы к управлению". В рамках мероприятия политики, общественные деятели, ученые и педагоги обсудили вопросы повышения уровня медийной грамотности и противодействия информационным атакам...»

Украинцев призвали голодать для "победы над Россией" сегодня, 19:14 Глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) с трибуны Верховной рады призвал граждан страны поголодать ради "победы над Россией". Об этом он заявил на очередном заседании украинского парламента...»

Украинские ученые похвастались созданием лекарства от рака сегодня, 19:14 Украинские ученые сделали сенсационное заявление. Они рассказали о создании лекарств, которые помогут вылечить рак...»