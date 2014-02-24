Московские кинотеатры бесплатно покажут советские фильмы
21 марта 2017, вторник, 11:14 – ИА СОЧИ-24
В честь Дня работника культуры в столице бесплатно покажут советские фильмы. Увидеть их можно будет в выходные, 25-26 марта, передает сетевой портал m24.ru. В кинотеатрах "Полет" и "Сатурн" предложат посмотреть "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", в "Космосе" – картину Эльдара Рязанова и Франко Проспери "Невероятные приключения итальянцев в России, в "Искре" – черно-белую ленту "Начало", а в "Молодежном" – фильм "Осторожно, бабушка!".Программа рассчитана и на юных зрителей: в "Березке" пройдут детские кинопоказы. Жители столицы смогут посмотреть советский кукольный мультфильм "Времена года", а также музыкальные мультфильмы "Балерина на корабле", "В порту" и "Еще раз про квартет".
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Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»
На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»
Похоже, у создателя социальной сети "ВКонтакте" есть преданная поклонница на Украине. Девушка называет себя его женой и уверяет пользователей, что она единственная любовь бизнесмена. Знает ли Дуров о "счастливом браке", пока не известно...»