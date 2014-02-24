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Московских алкоголиков вернут в вытрезвители

22 марта 2017, среда, 11:16 – ИА СОЧИ-24


В столице хотят возродить систему вытрезвителей, которая
была ликвидирована в России шесть лет назад. Соответствующие поправки в
законодательство московские депутаты обсудят в весеннюю сессию.
До конца марта столичный парламент намерен собрать
предложения об организации системы вытрезвителей от всех заинтересованных
ведомств, затем вопрос рассмотрят профильные комиссии, передает "Коммерсантъ".
"Мы должны изучить опыт других регионов и создать
службу, которая помогает спасать людей", – пояснил депутат Мосгордумы
Владимир Платонов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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