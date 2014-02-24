Московский суд оправдал обвиняемого в убийстве геев
17 февраля 2017, пятница, 11:01 – ИА СОЧИ-24
Во время заседания Мосгорсуда присяжные оправдали Антона Г., обвиняемого в тройном убийстве, передает Life.ru. Защите удалось доказать, что в момент преступления он отсутствовал в квартире. Двое мужчин-гомосексуалистов и женщина бисексуальной ориентации получили ножевые ранения, ставшие смертельными. Еще один участник вечеринки был обнаружен на балконе. У него диагностировали черепно-мозговую травму, множественные ушибленные и резанные раны рук. В качестве злоумышленника он опознал Антона Г. и сообщил, что тот оставил его в живых в обмен на помощь в сокрытии улик. В день убийства главный свидетель находился в состоянии алкогольного опьянения. На заседание суда он не явился.
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