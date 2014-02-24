Москвич поджег бездомную на чердаке

В Москве мужчина напал на бездомную на чердаке жилого дома. Злоумышленник облил женщину горючей жидкостью и поджег.Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступник: им оказался безработный местный житель 1996 года рождения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»