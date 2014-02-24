Москвич попался на продаже медалей бабушки-ветерана
6 марта 2017, понедельник, 11:58 – ИА СОЧИ-24
В центре столицы задержан местный житель: он пытался незаконно сбыть медали, принадлежащие его бабушке, передает агентство городских новостей "Москва". "Мужчина хотел продать три медали "Ветеран труда", медаль "40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР", медаль "За безупречную службу" II степени, которые являются подлинными государственными наградами СССР", – уточнили в пресс-службе столичного управления МВД. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
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Валентина Терешкова пригласила депутатов Госдумы вступить в отряд космонавтов. Первой в мире женщине, преодолевшей земное притяжение, исполнилось 80 лет. С юбилеем Валентину Николаевну поздравили коллеги-парламентарии...»
Риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом угроза возникновения заболевания падает на 32%...»
В Сети появилась очередная часть программы "Пусть говорят", посвященная изнасилованной Диане Шурыгиной. На этот раз 17-летняя девушка пришла к Андрею Малахову в сером обтягивающем платье и вела себя более сдержанно. В эфире передачу покажут 6 марта в 20:00 мск...»