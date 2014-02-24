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Москвич умер от остановки сердца во время экстремального марафона
9 марта 2017, четверг, 09:14 – ИА СОЧИ-24
Во время Байкальского ледового марафона скончался 35-летний
москвич. По предварительным данным, причиной смерти стала внезапная остановка
сердца, передает ТАСС.Точные причины гибели спортсмена устанавливаются. В
правительстве Иркутской области сообщили, что у властей нет нареканий к
организаторам марафона в плане обеспечения безопасности и медицинского
сопровождения."Бегунов сопровождают кареты скорой помощи и медицины
катастроф. Перед забегом спортсмены обязательно проходят полное медицинское
обследование", – отметили в правительстве области.Байкальский ледовый марафон прошел 7 марта. Этот забег
считается одной из самых сложных гонок на выносливость в мире.
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