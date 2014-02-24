Москвич в ходе ссоры расстрелял жену и дочь



На теле легенды "Зенита" нашли множественные гематомы сегодня, 12:16 Стражи порядка заинтересовались обстоятельствами смерти бывшего футболиста "Зенита" Владимира Казаченка. На теле спортсмена были обнаружены множественные гематомы...»

Володин и Аграмунт развивают контакты в рамках ПАСЕ и ОДКБ сегодня, 12:15 Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт предложил проводить совместные конференции европейских парламентариев и членов Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) по главным угрозам современности. Эта идея российской стороной уже поддержана, сообщил спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин...»

Люди Порошенко подозрительно быстро приехали к трупу Вороненкова сегодня, 11:44 Удивительно, что на месте убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова первыми оказались люди президента Украины Петра Порошенко – журналисты принадлежащего ему "5 канала". Как выяснилось, они проезжали мимо отеля "Премьер-Палац" аккурат во время стрельбы...»

Киев обвинил Белый дом в срыве встречи Порошенко и Трампа сегодня, 11:31 Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа до сих пор не определена. По его словам, переговоры должны были состояться в конце февраля, но помешали "непростые процессы" в Белом доме...»