Москвич в приступе белой горячки напал с вилкой на людей
20 февраля 2017, понедельник, 08:13 – ИА СОЧИ-24
На северо-востоке Москвы на посетителей торгового центра напал мужчина, страдающий от белой горячки. Злоумышленник был вооружен вилкой. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе иностранка – гражданка Вьетнама, передает РИА Новости.Как сообщили правоохранители, был вызван наряд психиатрической медицинской помощи. Дебошира госпитализировали.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»