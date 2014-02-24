Москвич в пьяной ссоре зарезал пенсионера

На северо-востоке столицы в ходе распития алкоголя между двумя пенсионерами возникла ссора, которая переросла в поножовщину, передает сетевое издание m24.ru. В ходе конфликта 66-летний мужчина нанес 75-летнему оппоненту множественные колото-резаные раны, от которых тот скончался. Полиция обнаружила труп в квартире на Лосевской улице. Подозреваемый задержан. Обстоятельства происшествия выясняются.
Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам...»
Киев оказался в неловком положении после освобождения журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что корреспондента отпустили благодаря сотрудникам ведомства, однако тот поблагодарил ее российскую коллегу Марию Захарову...»
Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам...»
Киев оказался в неловком положении после освобождения журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что корреспондента отпустили благодаря сотрудникам ведомства, однако тот поблагодарил ее российскую коллегу Марию Захарову...»