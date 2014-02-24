Москвич в женском платье выпал из окна 9-го этажа

У подъезда одной из многоэтажек на Нахимовском проспекте обнаружено тело 21-летнего парня, одетого в женскую одежду. Установлено, что молодой человек погиб при падении с высоты девятого этажа, передает РЕН ТВ.Как рассказали правоохранители, незадолго до трагедии юноша распивал алкогольные напитки со своим соседом по съемной квартире и с еще одним знакомым. Во время застолья возник конфликт, в результате которого, по словам участников посиделки, парень и покончил с собой.По словам соседа, юноша употреблял сильнодействующие гормоны, влияющие на психику. Это было необходимо для подготовки к операции по смене пола.
Пилот самолета Ту-154 Минобороны, рухнувшего в прошлом году в акватории Черного моря, потерял ориентацию в пространстве и, по выражению специалистов, оказался во власти иллюзий. Он полагался не на навигационные приборы лайнера, а на собственные ощущения...»
Пилот самолета Ту-154 Минобороны, рухнувшего в прошлом году в акватории Черного моря, потерял ориентацию в пространстве и, по выражению специалистов, оказался во власти иллюзий. Он полагался не на навигационные приборы лайнера, а на собственные ощущения...»