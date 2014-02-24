

Кара-Мурза-младший уехал за границу сегодня, 17:43 Публицист Владимир Кара-Мурза-младший, попавший в больницу в крайне тяжелом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, идет на поправку..»

В Москве участников массовой драки задержали со стрельбой сегодня, 17:01 Утром 19 февраля экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что на Инициативной улице на западе Москвы происходит массовая драка..»

Евросоюз теряет членов сегодня, 16:58 Франсуа Олланд созывает в Версаль лидеров Германии, Испании и Италии. По замыслу президента Франции, эта встреча должна показать всему миру сплоченность Евросоюза перед лицом кризиса. Однако идея изначально провальная: о какой сплоченности может идти речь, если в числе приглашенных нет премьера Великобритании – когда-то одного из столпов "единой Европы"...»

Забота России о населении Донбасса испугала США сегодня, 16:45 Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность решением президента России Владимира Путина признать выданные в Донецкой и Луганской народных республиках документы и считать паспорта граждан ДНР и ЛНР действительными вплоть до выполнения Минских соглашений. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснял, что Москва пошла на такой шаг по гуманитарным соображениям...»



Москвич выжил после падения с пятого этажа сегодня, 16:14 В одну из больниц в Москве был доставлен мужчина с открытым переломом ноги..»

Под Москвой горят торговые ряды сегодня, 16:13 В подмосковных Мытищах загорелся рынок..»

Украинцы вышли из себя из-за "хохлов" в учебнике сегодня, 15:59 Житель Львова Микола Сирота нашел на полках одного из книжных магазинов города учебник по английскому языку, который сильно его возмутил. Своей душевной болью он поделился в Сети, где нашел серьезную моральную поддержку...»

В Арктике испытывают новую военную технику сегодня, 15:29 Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.Специалисты пройдут по маршруту от поселка Тикси до остров Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых на современных образцах снегоболотоходной техники , передает РИА Новости..»