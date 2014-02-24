Москвич зарезал собутыльника на северо-востоке Москвы
8 марта 2017, среда, 10:29 – ИА СОЧИ-24
Прибывшие по вызову в квартиру в доме №86 по Алтуфьевскому шоссе на северо-востоке Москвы сотрудники полиции обнаружили труп мужчины 1984 года рождения с ножевыми ранениями, передает агентство городских новостей "Москва". Вскоре правоохранителями был задержан подозреваемый – житель столицы 1966 года рождения. Он был изобличен в том, что напал на своего собутыльника с кухонным ножом и нанес ему смертельное ранение. По факту проихошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме...»
Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»