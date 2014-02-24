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Москвича убили на пороге квартиры

11 марта 2017, суббота, 12:46 – ИА СОЧИ-24


В одном из столичных подъездов обнаружен мертвым 37-летний мужчина. Тело лежало у входа в квартиру, передает РЕН ТВ.На трупе имеется колото-резаное ранение шеи. Инцидент произошел на территории Новой Москвы в поселке Спортбазы поселения Щаповское.Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Известно, что погибший ранее проживал в квартире, на пороге которой был убит.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:31
С жителя снесенного дома требуют 200 тысяч за электричество

С москвича через суд взыскали задолженность по коммунальным услугам по трехэтажке, которую снесли в 2001 году. О долгах за электроэнергию мужчина узнал, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании денег...»

сегодня, 18:00
Имя убийцы Моторолы раскрыл киевский диверсант

Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики...»

сегодня, 17:14
В Москве налетчик с револьвером грабил офисы микрозаймов

В столице задержан налетчик, совершивший серию нападений на организации по выдаче микрозаймов..»

сегодня, 16:31
В Москве спасли провалившегося под лед рыбака

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сегодня, 16:15
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сегодня, 15:28
За пострадавшими в ДТП на МКАД прилетел вертолет (видео)

В столице в результате автоаварии травмы получили четыре человека..»

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