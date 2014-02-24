Москвича убили на пороге квартиры

В одном из столичных подъездов обнаружен мертвым 37-летний мужчина. Тело лежало у входа в квартиру, передает РЕН ТВ.На трупе имеется колото-резаное ранение шеи. Инцидент произошел на территории Новой Москвы в поселке Спортбазы поселения Щаповское.Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Известно, что погибший ранее проживал в квартире, на пороге которой был убит.
С москвича через суд взыскали задолженность по коммунальным услугам по трехэтажке, которую снесли в 2001 году. О долгах за электроэнергию мужчина узнал, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании денег...»
Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики...»
С москвича через суд взыскали задолженность по коммунальным услугам по трехэтажке, которую снесли в 2001 году. О долгах за электроэнергию мужчина узнал, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании денег...»
Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики...»