

Парубий показал японцам свои трусы сегодня, 22:15 Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий опозорился в Японии. На официальной церемонии он престал с расстегнутой ширинкой...»

Москвичей предупредили о сильном тумане сегодня, 22:13 Столичное управление МЧС предупредило москвичей о сильном тумане..»

Совет ЕС одобрил отмену виз для Украины сегодня, 20:59 Совет Евросоюза принял решение отказаться от визового режима с Украиной..»

Янукович передумал разводиться сегодня, 20:31 Экс-президент Украины не разводился со своей женой Людмилой после 45 лет брака. В пресс-служба бывшего главы государства заявили, что немецкая газета распространила про Януковича свои домыслы...»



Спасут ли Порошенко звонки Путину сегодня, 20:15 В Кремле подтвердили информацию о телефонных переговорах Владимира Путина и Петра Порошенко во время последнего обострения в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал раскрывать детали разговоров, но, очевидно, что украинский лидер сейчас хватается за любую соломинку для того, чтобы усидеть в кресле...»

Шурыгина готовит "бомбу" для россиян сегодня, 19:44 Рейтинги шоу "Пусть говорят" со скандально известной 17-летней жительницей Ульяновска Дианой Шурыгиной были столь умопомрачительны, что "Первый канал" снял продолжение "мыльной оперы". В эфир выйдут еще два выпуска программы со студенткой...»

В итальянских Альпах лавиной накрыло 20 лыжников сегодня, 19:30 В итальянских Альпах 2 марта произошел сход лавины..»

Украине осталось 40 дней до "конца света" сегодня, 19:15 Из-за устроенной украинскими радикалами блокады Донбасса оставшегося в стране угля может хватить лишь на 40 дней. Об этом сообщил эксперт Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич...»