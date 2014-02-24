Москвичи получат бонусы по социальной карте

Каждый житель столицы сможет получить скидки в магазинах по социальной карте москвича. "Сейчас социальная карта в Москве выдается льготникам, но в дальнейшем ее сможет получить любой гражданин", – сообщил советник руководителя департамента информационных технологий по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров. По его словам, карту сделают "полезной". Например, оплачивая услуги ЖКХ, можно будет накопить баллы, а потом расплачиваться ими за покупки в магазинах-партнерах, передает сетевой портал "М24". Сейчас социальные карты выдают только пенсионерам, школьникам, учащимся колледжей и вузов, беременным, инвалидам, а также жителям столицы, которые состоят на учете в органах социальной защиты.
Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в очередной раз сделал агрессивное заявление в отношении Донбасса. На этот раз он назвал срок, за который украинская армия якобы способна захватить регион...»
Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения на проблемы во взаимоотношениях с Белоруссией. По словам главы российского государства, возникающие между двумя соседними странами споры вполне естественны в процессе взаимодействия...»
Президент России Владимир Путин пошутил над лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Бишкеке президент Киргизии рассказал, как именно Путин его подколол...»
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в марте посетит Индонезию. Похоже, выражение "Все свое ношу с собой" не утратило актуальности – вес багажа монарха, взятый в поездку, составит 450 тонн...»
Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в очередной раз сделал агрессивное заявление в отношении Донбасса. На этот раз он назвал срок, за который украинская армия якобы способна захватить регион...»
Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения на проблемы во взаимоотношениях с Белоруссией. По словам главы российского государства, возникающие между двумя соседними странами споры вполне естественны в процессе взаимодействия...»
Президент России Владимир Путин пошутил над лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Бишкеке президент Киргизии рассказал, как именно Путин его подколол...»
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в марте посетит Индонезию. Похоже, выражение "Все свое ношу с собой" не утратило актуальности – вес багажа монарха, взятый в поездку, составит 450 тонн...»