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Москвичи получат бонусы по социальной карте

28 февраля 2017, вторник, 10:58 – ИА СОЧИ-24


Каждый житель столицы сможет получить скидки в магазинах по социальной карте москвича. "Сейчас социальная карта в Москве выдается
льготникам, но в дальнейшем ее сможет получить любой гражданин", – сообщил советник
руководителя департамента информационных технологий по стратегическим проектам
и инновациям Андрей Белозеров.
По его словам, карту сделают "полезной". Например, оплачивая услуги ЖКХ, можно будет накопить баллы, а потом расплачиваться ими за покупки в магазинах-партнерах, передает сетевой портал "М24".
Сейчас социальные карты выдают только пенсионерам,
школьникам, учащимся колледжей и вузов,
беременным, инвалидам, а также жителям столицы, которые состоят на учете в
органах социальной защиты.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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