Москвичи получат бонусы по социальной карте



Путин ответил на недружелюбные действия Минска сегодня, 16:16 Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения на проблемы во взаимоотношениях с Белоруссией. По словам главы российского государства, возникающие между двумя соседними странами споры вполне естественны в процессе взаимодействия...»

Как Путин подкалывает Атамбаева сегодня, 16:15 Президент России Владимир Путин пошутил над лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Бишкеке президент Киргизии рассказал, как именно Путин его подколол...»

Король саудитов взял в поездку 450 тонн багажа сегодня, 16:13 Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в марте посетит Индонезию. Похоже, выражение "Все свое ношу с собой" не утратило актуальности – вес багажа монарха, взятый в поездку, составит 450 тонн...»

В Подмосковье подросток попал под поезд сегодня, 15:30 В Подмосковье в районе железнодорожной станции Павшино погиб подросток..»