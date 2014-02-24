Москвичка попала в реанимацию после ринопластики

18 февраля 2017, суббота, 21:30 – ИА СОЧИ-24

В Москве 33-летняя женщина оказалась в реанимации после пластическойоперации носа. Состояние пациентки резко ухудшилось во время хирургическоговмешательства, передает Life.ru.В частную клинику, где женщине делали ринопластику, былавызвана бригада скорой помощи. Москвичку экстренно доставила в институт имени Склифосовского.Женщине поставили диагноз "отек легких".По предварительным данным, причиной инцидента сталааллергическая реакция на анестезию. Однако руководство частной клиники утверждает,что перед операцией были проведены все необходимые обследования.

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