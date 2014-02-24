Москвичка скончалась после укола стоматолога

В столице 56-летняя женщина скончалась через сутки, после посещения частной стоматологической клиники. Дантист сделал пациентке несколько уколов, а придя домой она почувствовала недомогание. Женщину экстренно госпитализировали, передает Life.ru. Медики боролись за жизнь москвички, однако спасти ее не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестными препаратами.
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Биологи из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить опухоль на самых ранних стадиях. Ученые научились находить следы раковые клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются...»
В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»
После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»