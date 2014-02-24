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Москвичка скончалась после укола стоматолога

7 марта 2017, вторник, 20:59 – ИА СОЧИ-24


В столице 56-летняя женщина скончалась через сутки, после посещения
частной стоматологической клиники. Дантист сделал пациентке несколько уколов, а придя
домой она почувствовала недомогание. Женщину экстренно госпитализировали,
передает Life.ru.
Медики боролись за жизнь москвички, однако спасти ее не
удалось. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление
неизвестными препаратами.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Москвичка скончалась после укола стоматолога

В столице 56-летняя женщина скончалась через сутки, после посещения частной стоматологической клиники..»

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В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»

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