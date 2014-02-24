Врачи сообщили в полицию о гибели пенсионерки в доме на улице Антонова-Овсеенко в центре Москвы. Стражи порядка обнаружили там 34-летнего мужчину, который рассказал, что с 1 февраля они вместе с матерью употребляли алкоголь. "Во время очередного застолья женщина решила немного протрезветь и выпила из пузырька нашатырного спирта. Ей стало плохо, она потеряла сознание", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов. По факту случившегося проводится проверка.
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Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»
Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»
Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»