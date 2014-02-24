В пятницу, 31 марта, в столице ожидается снегопад, при этом воздух прогреется до +3. "Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха – около 60%", – сообщает портал "Метеоновости".Синоптики предупредили, что у метеозависимых могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможно развитие болевого синдрома.
Подрыв в Мариуполе джипа с полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Хараберюшем будет использован киевским режимом против народных республик Донбасса. Об этом заявил российский политолог Армен Гаспарян...»
В России фитнес-центры стремительно пустеют, теряя значительную часть клиентов и, соответственно, прибыли. По мнению экспертов, дело вовсе не в том, что люди охладели к спорту, просто тренды здорового образа жизни сильно изменились...»
Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль...»
Подрыв в Мариуполе джипа с полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Хараберюшем будет использован киевским режимом против народных республик Донбасса. Об этом заявил российский политолог Армен Гаспарян...»
В России фитнес-центры стремительно пустеют, теряя значительную часть клиентов и, соответственно, прибыли. По мнению экспертов, дело вовсе не в том, что люди охладели к спорту, просто тренды здорового образа жизни сильно изменились...»
Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль...»