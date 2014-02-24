Мужчина с гранатой захватил заложников в центре Москвы
3 марта 2017, пятница, 18:46 – ИА СОЧИ-24
Мужчина с гранатой взял заложников в бизнес-центре на Бакунинской улице в центре Москвы. Из здания была произведена эвакуация. Очевидцы сняли происходящее на видео. Запись опубликовал портал Life.ru. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По одной из версий, захватчиком оказался клиент одной из фирм микрозаймов, у которого возник конфликт с директором компании.
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В ходе визита в Армению спикер Госдумы высказался по поводу стартующей через несколько дней избирательной кампании в парламент республики. Он отметил, что рассчитывает на "победу здоровых сил", которые продолжат развивать отношения между Москвой и Ереваном...»