Мужчина умер после драки с прохожим на западе Москвы
30 марта 2017, четверг, 08:14 – СОЧИ-24
Возле одного из домов по Шелепихинскому шоссе на западе Москвы работают следственные органы и полиция: там произошло убийство. По предварительным данным, из такси вышел мужчина и напал на прохожего, после чего завязалась драка, передает РЕН ТВ. Зачинщик потасовки погиб на месте. Причиной его смерти могла стать черепно-мозговая травма.
Украинский депутат Надежда Савченко продолжает удивлять окружающих своим новым. женственным образом. Так, на встречу с журналистами в Берлине бывшая летчица явилась в сексуальном коротком платье и на каблуках...»
Британская певица и мать четырех детей Сионед Вин Робертс скоропостижно скончалась у себя дома в Северном Уэльсе. На следующий день 33-летняя женщина должна были отправиться на кастинг популярного шоу "Голос"...»
Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию...»
Украинский депутат Надежда Савченко продолжает удивлять окружающих своим новым. женственным образом. Так, на встречу с журналистами в Берлине бывшая летчица явилась в сексуальном коротком платье и на каблуках...»
Британская певица и мать четырех детей Сионед Вин Робертс скоропостижно скончалась у себя дома в Северном Уэльсе. На следующий день 33-летняя женщина должна были отправиться на кастинг популярного шоу "Голос"...»
Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию...»