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Мужчина выжил при падении под поезд метро в Москве

7 февраля 2017, вторник, 20:44 – ИА СОЧИ-24


Мужчина выжил после падения на рельсы на станции "Ботанический сад" Калужско-Рижской (оранжевой) линии Московского метрополитена, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города. На платформу ему помогли выбраться другие пассажиры. Движение поездов было восстановлено. Отметим, по данным Life.ru под поезд упала женщина, а не мужчина. Сообщается, что она погибла на месте. Ранее сообщалось о еще одном инциденте с пассажиром в столичной подземке – на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии метро один пассажир случайно толкнул другого с края платформы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Стали известны подробности смерти эрудита шоу "Своя игра" Андрея Жданова. Незадолго до гибели он находился в депрессивном состоянии...»

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При пожаре в центре Москвы погиб человек

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сегодня, 08:28
Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»

сегодня, 08:14
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности..»

вчера, 22:28
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