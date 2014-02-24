На 79-м году жизни скончалась сестра Фиделя Кастро

27 марта 2017, понедельник, 22:01 – СОЧИ-24

В Гаване умерла младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро Агустина. Ей было 78 лет. Агустина Кастро страдала от осложнений после операции в связи с переломом бедра, пишет газета Nuevo Herald.Всего в семье Кастро было семеро детей. В живых из них остались трое: Рауль, Хуанита и Эмма.

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