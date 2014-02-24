На АЭС во Франции прогремел взрыв

На атомной электростанции "Фламанвиль" во Франции прогремел взрыв. Как сообщает Ouest France, ЧП произошло в машинном зале.После взрыва начался пожар, однако зоны атомных реакторов не затронуты, угроза выброса радиоактивных веществ отсутствует. В результате инцидента пострадали несколько человек. В настоящее время на месте работают экстренные службы, передает "Газета.ru".
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Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»