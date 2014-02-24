На Бали жертвами схода оползней стали 12 человек

На индонезийском острове Бали сошло несколько оползней. По предварительным данным, жертвами разгула стихии стали 12 человек, в том числе дети, другие получили различные травмы, передает "Газета.ru".Оползни были вызваны сильными ливнями и сошли на три деревни в центральной части острова. По данным синоптиков, такая погода на Бали сохранится до конца недели.
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Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»