На Белорусском направлении МЖД произошел сбой

На Белорусском направлении Московской железной дороги поезда двигаются с отставанием от графика. О задержках рассказали в пресс-службе перевозчика."Перегон Москва Смоленская – Фили: поезд №6505 (Москва– Голицыно) задержан на 13 минут", – говорится в сообщении компании. Сбой в движении поездов произошел из-за хулиганов, передает агентство городских новостей "Москва".
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В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»