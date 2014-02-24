На Кипре взорвалась русская радиостанция

Утром 17 марта в здании русской радиостанции Russian Wave в Лимассоле прогремел взрыв. О происшествии сообщил бизнесмен Сергей Лаврухин в социальных сетях."Друзья из Лимасcола, вы целы?! Машины скорой помощи и пожарные приехали, квартал оцепили", – цитирует его "Газета.ru". Взрыв, в свою очередь, спровоцировал пожар. Видео с места происшествия было опубликовано на YouTube.
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В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения...»
В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»
Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Виктора Януковича к Кремлю. Она подтвердила, что экс-президент Украины просил ввести войска на территорию страны, но никакого письма не писал...»