На месте крушения Ту-154 найдены 25 фрагментов тел
10 февраля 2017, пятница, 15:01 – ИА СОЧИ-24
Всего за последние 13 дней в районе падения лайнера найдены 822 обломка и 73 фрагмента тел Под Сочи на месте крушения Ту-154 водолазы обнаружили 57 обломков воздушного судна и 25 фрагментов тел. Таким образом, всего за последние 13 дней в районе падения лайнера найдены 822 обломка и 73 фрагмента тел, передает "Газета.ру". Напомним, самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они погибли.
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