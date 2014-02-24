На севере Москвы на мужчину набросились с ножом

На севере Москвы на улице адмирала Макарова неизвестный напал с ножом на мужчину. Пострадавший получил ранение в живот и потерял сознание.О происшествии сообщили очевидцы. Информацию о случившемся проверяют правоохранители, передает РЕН ТВ.
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Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время церемонии подписания исполнительных указов в Белом доме. Глава государства покинул мероприятие, так и не утвердив необходимые документы...»
В соцсетях распространяются призывы к москвичам выйти завтра, 2 апреля на несанкционированную акцию на Красную площадь. Все политические силы, включаю несистемную оппозицию, открестились от этих призывов...»
Апрель принесет россиянам не только долгожданное тепло, но и значительные жизненные перемены. Так, с приходом нового месяца размер пенсий увеличится, а риск купить некачественные лекарства в аптеке – уменьшится...»