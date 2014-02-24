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На севере Москвы на мужчину набросились с ножом

1 апреля 2017, суббота, 12:16 – СОЧИ-24


На севере Москвы на улице адмирала Макарова неизвестный напал с ножом на мужчину. Пострадавший получил ранение в живот и потерял сознание.О происшествии сообщили очевидцы. Информацию о случившемся проверяют правоохранители, передает РЕН ТВ.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Васильевой вернули арестованные миллионы

Правоохранители сняли арест с имущества главного фигуранта дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой. Такое решение было принято в связи с полным возмещением ущерба...»

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Призывы к несовершеннолетним выходить на акции протеста недопустимы. Дети – не строительный материал для баррикад, заявили в Совете по правам человека...»

сегодня, 12:16
На севере Москвы на мужчину набросились с ножом

На севере Москвы на улице адмирала Макарова неизвестный напал с ножом на мужчину..»

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Министерство иностранных дел России опубликовало поздравление с Днем дурака. Необычной шуткой дипломаты высмеяли истерики Вашингтона из-за вымышленной угрозы со стороны Москвы...»

сегодня, 11:30
Трамп оконфузился на церемонии в Белом доме

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время церемонии подписания исполнительных указов в Белом доме. Глава государства покинул мероприятие, так и не утвердив необходимые документы...»

сегодня, 10:46
Украинские боты стоят за призывом выйти на Красную площадь

В соцсетях распространяются призывы к москвичам выйти завтра, 2 апреля на несанкционированную акцию на Красную площадь. Все политические силы, включаю несистемную оппозицию, открестились от этих призывов...»

сегодня, 10:45
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Апрель принесет россиянам не только долгожданное тепло, но и значительные жизненные перемены. Так, с приходом нового месяца размер пенсий увеличится, а риск купить некачественные лекарства в аптеке – уменьшится...»
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