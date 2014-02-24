На севере Москвы собака покусала ребенка

В Москве на Кронштадтском бульваре собака напала на ребенка. На место происшествия вызваны сотрудники полиции и скорая помощь.Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает агентство городских новостей "Москва". О состоянии здоровья ребенка ничего неизвестно.Позже известие о происшествии прокомментировали в МВД. "Информация о нападении собаки на ребенка не соответствует действительности. Установлено, что подростки разняли двух дерущихся собак", – отметили в ведомстве.
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Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»
Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»
Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»
Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной...»