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На севере Москвы угнали Mercedes за 6,5 млн

24 марта 2017, пятница, 14:59 – ИА СОЧИ-24


У жителя столицы неизвестный украл
Mercedes-Benz G500. Автомобиль угнали от дома 23 по улице Поликарпова, передает агентство "Москва".Материальный ущерб составил около 6,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Лукашенко пожаловался на провокацию Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании беспорядков в стране. Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу...»

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Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова

На YouTube появилось видео убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На опубликованных кадрах видно, что убийца подошел к ничего не подозревающему политику сзади...»

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Экс-глава Интерпола назвал заказчика убийства Вороненкова

В украинском бюро Интерпола назвали возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По предварительным данным, киллера нанял бывший гражданский супруг Марии Максаковой...»

сегодня, 16:43
Володин подарил Марин Ле Пен книгу с ее политической биографией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен ее политическую биографию – "Возвращение Жанны д'Арк". Ле Пен находится с визитом в России, сегодня она встречалась с руководством парламента...»

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Правительству следует учитывать график работы депутатов при планировании заседаний трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Кабмину пришлось перенести встречу с 27 марта: на следующей неделе парламентарии разъезжаются по регионам...»

сегодня, 16:30
После удара США по Мосулу выжил лишь один ребенок

Возглавляемая США военная коалиция продолжает штурм иракского города Мосул, где засели боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Боевые действия уже привели к колоссальным жертвам среди мирного населения, которые западные СМИ стараются замалчивать...»

сегодня, 15:59
Украинский генерал осадил киевских пропагандистов

Версия о том, что Россия якобы виновна в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и возгорании военных складов в Харьковской области, -фантастическая. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж...»

сегодня, 15:43
В Госдуме хотят закрыть "Пусть говорят"

Депутат Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме предложили запретить передачу "Пусть говорят". Он отметил, что такие меры могут принять в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних...»
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