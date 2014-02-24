На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся

На севере столицы водитель Volkswagen сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел в районе Коптево, передает агентство "Москва". Обстоятельства случившегося устанавливаются. Правоохранители разыскивают виновника аварии.
Заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко прокомментировал слухи о скором госперевороте против действующего главы государства. По его словам, все эти сообщения не соответствуют действительности...»
Телеканал CNN опубликовал обзор высказываний президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналисты отметили, что в период предвыборной гонки бизнесмен начал резко менять "показания"...»
В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов...»
Заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко прокомментировал слухи о скором госперевороте против действующего главы государства. По его словам, все эти сообщения не соответствуют действительности...»
Телеканал CNN опубликовал обзор высказываний президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналисты отметили, что в период предвыборной гонки бизнесмен начал резко менять "показания"...»
В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов...»