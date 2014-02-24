На севере Москвы загорелась квартира

На севере Москвы на Пулковской улице горит квартира многоэтажного дома. По предварительным данным, есть угроза жизни людей.Информация о происшествии уточняется, передает РЕН ТВ. На место пожара выехали сотрудники экстренных служб города.
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»