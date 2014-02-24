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На севере Москвы загорелась квартира

11 февраля 2017, суббота, 13:16 – ИА СОЧИ-24


На севере Москвы на Пулковской улице горит квартира многоэтажного дома. По предварительным данным, есть угроза жизни людей.Информация о происшествии уточняется, передает РЕН ТВ. На место пожара выехали сотрудники экстренных служб города.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 18:01
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Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление Франк-Вальтеру Штайнмайеру, который был избран главой Германии..»

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вчера, 16:43
В Германии выбрали президента

Федеральное собрание Германии выбрало нового президента страны..»

вчера, 15:46
Москвич поджег бездомную на чердаке

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вчера, 14:44
Жуткие случаи нападения на фельдшеров скорой помощи

Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»

вчера, 13:15
В Москве водитель BMW X5 избил дворника молотком

В Москве водитель автомобиля BMW X5 напал на дворника: 26-летний Дмитрий Бончак набросился на мужчину с молотком и нанес ему несколько ударов по голове..»

вчера, 11:59
Под Москвой обстреляли автобус с пассажирами

Вечером 11 февраля в Лыткарино неизвестные обстреляли автобус..»
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