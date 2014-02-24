На северо-востоке Москвы автомобиль протаранил трамвай
7 марта 2017, вторник, 19:30 – ИА СОЧИ-24
В столице столкнулись автомобиль и трамвай. ДТП произошло на улице Енисейская. Как сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", водитель легковушки, выезжая с придомовой территории, не убедился в безопасности маневра и протаранил трамвайный вагон, передает агентство "Москва".В результате автоаварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Биологи из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить опухоль на самых ранних стадиях. Ученые научились находить следы раковые клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются...»
В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»
После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»
Биологи из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить опухоль на самых ранних стадиях. Ученые научились находить следы раковые клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются...»
В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»
После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»