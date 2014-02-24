На северо-востоке Москвы насмерть забили полицейского
15 февраля 2017, среда, 10:29 – ИА СОЧИ-24
На северо-востоке столицы насмерть забили мужчину. По данным телеканала "360 Подмосковье", он являлся сотрудником полиции и работал в первом спецбатальоне полка ДПС. Официального подтверждения этой информации нет.Убийство произошло в квартире на улице Лескова. Тело с множественными травмами нашли на балконе в луже крови.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»