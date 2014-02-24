На северо-востоке Москвы таксист насмерть сбил пешехода
15 февраля 2017, среда, 08:14 – ИА СОЧИ-24
В ДТП на северо-востоке столицы погиб пешеход. Это случилось в районе дома 9 на улице Академика Королева, передает агентство "Москва".По предварительным данным, водитель такси марки Ford Galaxy ехал на высокой скорости и совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП. Таксист с места происшествия не скрылся.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»