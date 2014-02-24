На северо-западе Москвы машина ДПС сбила девушку

В столице сотрудник ДПС на служебном автомобиле сбил девушку. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Свободы, передает агентство "Москва". Девушка получила травму. Полицейский вызвал пострадавшей скорую помощь. По факту ДТП проводится проверка.
Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»
Председатель украинского парламента Андрей Парубий опасается вторжения России на Украину во время военных учений "Запад-2017". Совместные российско-белорусские маневры пройдут в сентябре и к ним приковано внимание на Западе...»
Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»
Председатель украинского парламента Андрей Парубий опасается вторжения России на Украину во время военных учений "Запад-2017". Совместные российско-белорусские маневры пройдут в сентябре и к ним приковано внимание на Западе...»